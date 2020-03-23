فوز العتيبي ترد على اتهامها بشُرب الخمر

فن ومشاهير 23 مارس، 2020 0 ردّت فوز العتيبي، على إحدى المتابعات التي اتهمتها بشُرب الخمر، حسبما ظهر على حسابها بـ ” سناب شات ” . ونشرت ” العتيبي ” صورة لزوجها نائم وبجانبه زجاجة بها سائل ليتم اتهامها بأنهما يتناولا الخمر، لكنها قالت: ” مو بيرة عصير تفاح ” .

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