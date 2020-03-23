حسين الجسمي لجمهوره: أهلكم ووطنكم أمانة فحافظوا عليها

ناشد المطرب حسين الجسمي جمهوره بضرورة الجلوس في المنازل حتى نعبر الأزمة الحالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتب الجسمي عبر حسابه قائلًا: "بالله عليكم أنفسكم وأهلكم ووطنكم أمانة فحافظوا عليها". ووطنكم أمانة فحافظوا عليها". وكان المطرب حسين الجسمي، طرح أخيرًا أغنية "نساء العرب"، احتفالًا بالسيدات ضمن فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية، كلمات راشد شرار، ألحان فهد الجسمي.

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