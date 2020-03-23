النقيب أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمود ياسين

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي تداولت حول وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، وأكد في تصريح خاص بالوفد" أنه

يتمتع بصحة جيدة جدا ، وخبر وفاته مجرد شائعات لاأساس لها من الصحة.

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يذكر أن آخر ظهور سينمائي لمحمود ياسين كان من خلال فيلم "جدو حبيبي" الذي عرض عام 2012، وشارك في بطولته الفنان أحمد فهمي، بشرى، سامي مغاوري، لبنى عبد العزيز، عبد الله مشرف.