فيديو.. كارول سماحة تقترب من الـ 300 ألف مشاهدة بكليب "مش هعيش"

اقترب كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، من حاجز الـ 300 ألف مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي، توزيع:ألكسندرميسيكيان، والكليب من إخراج:جاد شويري، وقد طرحتها مسبقاً

على مختلف تطبيقات الأغاني الشهيرة وحصلت على نسبة استماع كبيرة.

يذكر ان آخر إصدارات كارول الغنائية كانت "مبروك لقلبي" والتي تخطت الأت 2 مليون مشاهدة، من كلماتو ألحان:سليم عساف، توزيع:بلال الزين.