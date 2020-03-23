فيديو.. كارول سماحة تقترب من الـ 300 ألف مشاهدة بكليب "مش هعيش"

اقترب كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، من حاجز الـ 300 ألف مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي، توزيع:ألكسندرميسيكيان، والكليب من إخراج:جاد شويري، وقد طرحتها مسبقاًعلى مختلف تطبيقات الأغاني الشهيرة وحصلت على نسبة استماع كبيرة.
يذكر ان آخر إصدارات كارول الغنائية كانت "مبروك لقلبي" والتي تخطت الأت 2 مليون مشاهدة، من كلماتو ألحان:سليم عساف، توزيع:بلال الزين.
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