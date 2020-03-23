على أنغام أغنية بلدي.. محمد رمضان يناشد جمهوره بعدم الخروج من المنزل

ناشد الفنان محمد رمضان جمهوره بعدم الخروج من المنزل للحفاظ على سلامتنا، وحتى نتمكن من السيطرة على فيروس كورونا المستجد وعبور الأزمة، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

اختتم رمضان الفيديو بأغنية "بلدي" لكل من المطربين محمد ثروت وهاني شاكر، وعلق على الفيديو قائلًا: "اللهم يا حافظ احفظ مصر وشعبها العظيم واحفظ الوطن العربي". المطربين محمد ثروت وهاني شاكر، وعلق على الفيديو قائلًا: "اللهم يا حافظ احفظ مصر وشعبها العظيم واحفظ الوطن العربي".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يخوض الماراثون الرمضاني هذا العام بمسلسل "البرنس"، إخراج محمد سامي.

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