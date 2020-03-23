شاهد .. نجوم الفن والرياضة يطلقون حملة تحدي الخير

شارك العديد من نجوم الفن في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير مدافع النادي الأهلي، وتكفله بمساعدة الأسر المتضررة في ظل ظروف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "بوابة الوفد" خلال التقرير أبرز نجوم الفن والرياضة الذين شاركوا الفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم:-

الكابتن سعد سمير:

الكابتن وليد سليمان:

الكابتن طارق حامد:

الكابتن أحمد فتحي:

الكابتن محمود علاء:

النجم أحمد فهمي:

النجمة منى زكي:

النجم هشام ماجد:

النجم أحمد رزق:

النجم أحمد السعدني:

النجم أحمد داود:

النجم عمرو يوسف:

النجم شيكو:

النجم أمير كرارة:

النجمة هنا الزاهد:

الشاعر أمير طعيمة:

النجم شريف رمزي:

الكابتن حسام غالي:

النجم أحمد السقا:

الإعلامية هبه الأباصيري:

النجم أكرم حسني:

النجمة دينا الشربيني:

رجل الأعمال نواف الشريف:

الكابتن وائل جمعة:

النجم تامر حسني:

النجمة دنيا سمير غانم:

المنتج طارق الجنايني:

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المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي:

النجمة ويزو:

النجمة سلمى أبو الضيف:

الكابتن محمود تريزيجيه:

النجمة درة:

النجمة هند صبري:

الشيف علاء الشربيني:

النجمة أنغام:

النجمة غادة عبد الرازق:

النجمة أصالة:

الإعلامية دعاء فاروق:

الكابتن أحمد عيد:

المايسترو هاني فرحات:

الإعلامية إيمان رياض:

النجمة ناهد السباعي:

الإعلامية شيماء صابر:

المنتج محمد مشيش:

الكابتن شيكابالا:

الكابتن حسين الشحات:

النجمة ليلى علوي:

النجم محمد رمضان:

النجمة كندة علوش:

النجمة رانيا يوسف:

النجم ظافر العابدين:

النجمة لقاء الخميسي:

الكابتن فرجاني ساسي:

النجم محمد الكيلاني: