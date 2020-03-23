نجمة فيلم جيمس بوند تتعافى من الكورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الفرنسية من أصول أوكرانية ​أولغا كوريلينكو​أنها تعافت بالكامل من ​فيروس كورونا​ المستجد.

النجمة البالغة من العمر 40 عاماً أوردت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنها ما زالت ترتدي الكمامة وكل ما تفكر به حاليا هو تمضية وقت سعيد مع طفلها ألكسندر ماكس هوراشيو ( 4 سنوات).

واستدركت:"لمدة أسبوع كامل شعرت بحالة صحية سيئة للغاية وكنت مستلقية أغلب الوقت ويسيطر علي الشعور بالنعاس والصداع الشديد والحمى، وفي الأسبوع الثاني تعافيت من الحمى ولكن شعرت بكحة خفيفة وكنت ومازلت أشعر بالضعف والإعياء ومع نهاية الأسبوع الثاني اختفت جميع الأعراض وشعرت بأنني بخير والآن أنا أستمتع بوقتي مع ابني".

يذكر أن أولغا اشتهرت بدورها في فيلم جيمس بوند Quantum of Solace .

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