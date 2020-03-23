خاص الفن - حازم شريف يطلق مبادرته من أجواء الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان السوري ​حازم شريف​ لموقعنا في إتصال هاتفي عن مبادرته التي سيطلقها الليلة، لحثّ الناس على الإلتزام بالحجر المنزلي، ولتشجيعهم على قضاء هذا الوقت بشكل ممتع بعيداً عن الضجر.

وقال شريف أنه سيقوم بإحياء حفلة مباشرة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، سيقدم في خلالها مجموعة من أغنياته الجميلة.

يشار إلى أن آخر أعمال شريف أغنية "إذا بتحبيني" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات رياض العلي، ألحان يائل بشلاوي، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس.



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