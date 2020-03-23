هكذا علّق راغب علامة على حرق جثث ضحايا كورونا

ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان اللبناني ​راغب علامة​ على موضوع حرق جثث الأشخاص الذين قضوا بسبب ​فيروس كورونا​ في إيطاليا، معبراً عن قلقله من تطبيق الأمر.

فكتب راغب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب. في إيطاليا انتقلوا الى مرحلة حرق المصابين الموتى !!هل هو ڤيروس ؟؟ أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس. هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الإتجاه!! اللهم أنت قادر عليهم".

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