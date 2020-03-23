هيفا وهبي ووائل كفوري ونانسي عجرم وعاصي الحلاني وإليسا يخوضون هذا التحدي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - للمساعدة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتحديداً بعد إعلان الحكومة اللبنانية التعبئة العامة منذ حوالي الأسبوع للحدّ من إنتشار هذا الوباء، وهو الأمر الذي رتّب على الكثير من العائلات تبعات إقتصادية وإجتماعية صعبة بسبب توقفهم عن العمل، قبل كل من الفنانين اللبنانيين ​هيفا وهبي​ و​وائل كفوري​ و​نانسي عجرم​ و​عاصي الحلاني​ و​إليسا​ تحدي أطلقته جمعية "أجيالنا" للتبرع بمبلغ 40 $ لمساعدة هذه العائلات المحتاجة.

ونشر النجوم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لهذا التحدي، معربين عن قبولهم خوضه، كاشفين عن أسماء الشخصيات الاخرى التي يتحدونها، إذ كان من بين اللذين أقترحت أسماؤهم للتحدي أيضاً الفنانين ملحم زين وراغب علامة ونوال الزغبي ووليد توفيق وأحلام ومحمد حماقي.

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