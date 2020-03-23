سيرين عبد النور مع والدتها بملابس النوم.. شاهدوا الشبه بينهما - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو نشرته في صفحتها الخاصة، ظهرت فيه مع والدتها وهما ترتديان ملابس النوم، وتوجّهت إلى الأمهات بالمعايدة لمناسبة عيد الأم، كما عايدت والدتها وشكرتها لأنها تساعدها وتهتم بأودلاها، وتتحمل ما وصفته بجنونها الناتج عن ضغط العمل.

ودعت الجميع إلى البقاء في المنزل، من أجل حماية أنفسهم وعائلاتهم من خطر الإصابة ب​فيروس كورونا​، وهو ما كررته والدتها أيضاً.

وإعتذرت سيرين من محبيها، بسبب ظهورها بهذا الشكل، وقالت: "ما تواخذونا على مناظرنا".

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