توم هانكس وزوجته:"مر أسبوعان منذ شعورنا بأول الأعراض ونشعر بتحسن"

ميرنا وليد - بيروت - كتب النجم ​توم هانكس​ على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مطئناً محبيه على صحته وصحة زوجته ​ريتا ويلسون​:"مرحبا، يا أصدقاء مر أسبوعان منذ شعورنا بأول الأعراض وبتنا نشعر بتحسن".

ودعا توم الناس إلى احترام التعليمات والإبقاء على مسافة بين الشخص والآخر.

وأردف:"الوقاية تعني عدم نقلنا الفيروس إلى أي شخص وألا ينقله أي شخص إلينا. هذا منطقي أليس كذلك؟ الأمر سيستغرق وقتا لكن إذا اعتنينا ببعضنا البعض وإذا ساعدنا حيثما أمكننا ذلك وتعاضدنا ستسهل الأمور. ويمكننا أن نخرج من هذه الأزمة."

توم هانكس كان أول نجم هوليوودي يعلن أنه مصاب بالفيروس مع زوجته في 12 مارس/ آذار، وتم ادخال الزوجين إلى المستشفى الجامعي في غولد كوست قبل أن يغادرا لمواصلة الحجر المنزلي.

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