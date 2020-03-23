ميرنا وليد - بيروت - وجهت السيدة ​هالة الشلقاني​ زوجة الممثل المصري ​عادل إمام​ رسالة للجمهور عبرت خلالها عن مشاعرها تجاههم بعد ما فعلوه مع ابنها المخرج ​رامي إمام​، إذ قاموا بجمع عدد من الصور له منذ مرحلة الطفولة وإلى اليوم والتي ظهر في بعضها برفقة والدته لمناسبة عيد الأم.

وظهرت الشلقاني وهي تكتب الرسالة في مقطع فيديو نشره رامي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيما كان ملاحظاً عدم ظهور وجهها، حيث إكتفى إمام بإظهار صورة لها.

وكتبت في الرسالة:"باحبكو كتير كتير علشان انتوا بتحبوا ابني رامي.. وهو أول فرحة ليا في حياتي.. بجد بتخلوني سعيدة.. شكرا".

وعلّق رامي على الفيديو بالقول:"أمي، ربنا يحفظك يا أمي و يكرمك و يديكي طولةالعمر و تعيشي و تربي كمان و كمان متشكر جدا لكل الفانز اللي بعتولي الصور الحلوة اوي دي اللي في اخر الفيديو ربنا يحفظكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لزوجة عادل إمام وهي تكتب رسالة للجمهور-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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