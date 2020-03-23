هيا الشعيبي تدافع عن أحلام.. وما علاقة أصالة؟ بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دافعت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ عن الفنانة الإماراتية ​أحلام​، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد التعرض لها بالأذى، وعنت بذلك تحديداً فنانة لم تسمها، لكن تبين من خلال سخريتها منها أنها الفنانة السورية ​أصالة​.

وقالت الشعيبي خلال حلولها ضيفة على حلقة من برنامج "كاربول كاريوكي"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC، إن أحلام تقدم الفن الراقي، كما أعادت ما قالته أصالة عن امتلاكها فستاناً واحداً، أثناء إحيائها إحدى حفلاتها.

وذكرت الشعيب أنها غُدرت من قبل بعض الصديقات، وأن صديقتها المفضلة في الوسط الفني هي مواطنتها الممثلة إلهام الفضالة.

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