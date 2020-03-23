هند البحرينية تكشف عن تعافيها من كورونا وتغادر المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلنت الفنانة ​هند البحرينية​ إصابتها ب​فيروس كورونا​ قبل ثلاثة أيام بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية إلى البحرين، كشفت يوم أمس أنها غادرت المستشفى الذي وضعت فيه منذ 4 أيام بسبب إصابتها.

ونشرت هند فيديو عبر خاصية "ستوري" على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر لحظة خروجها من المستشفى، حيث كانت تشعر بسعادة كبيرة.

وكانت قد نشرت هند قبل ذلك فيديو خلال اجرائها الفحوصات قبل خروجها وكتبت موضحةً:"نتيجتي تبع عينة أمس سلبية الحمدلله إن شاء الله هذي بعد تطلع سلبيه للتأكيد وخلص نروح البيت نواصل حجر بالبيت، هذا فيديو يبين طريقة أخذ العينة للي سألوني.. من الخشم إلى البلعوم.. هذه العينة ليست مؤلمة بس مزعجة.. وإن شاء الله تطلع سلبية لأن اللي خدوها طلعت سلبية، فيتأكدون ويأخذونها اليوم وإذا سلبية أروح البيت.. فدعواتكم يا جماعة تطلع سلبية لأنهم بيقولولي في ناس تطلع عندهم سلبية وبعدين إيجابية وإن شاء الله ما أكون من هذه الناس"

كما أوردت هند:" أشكر كل الناس اللي قالتلي ألف حمد لله على السلامة قبل أي شيء، وأنا ما في شيء، حتى ما أعطوني أدوية، لأنه لا يوجد الأعراض مثل سخونة أو غيره، أنا بخير".