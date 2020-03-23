كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد الصغير عن لطفي لبيب: "وش السعد عليا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان سعد الصغير عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان لطفي لبيب،وقام بتوجيه رسالة له،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر سعد صورة جمعته بالفنان لطفي لبيب، وعلق على الصورة قائلًا :"وش السعد علي سعد الصغير في كل فيلم وكل مسلسل نبقى مع بعض، الراجل الطيب الجميل المحترم الي بحترمه جدًا وبحبه من قلبي بجد،عمي وحبيبي لطفي لبيب، انتظرونا إن شاء الله في رمضان٢٠٢٠ رمضان يجمعنا في مسلسل ولاد إمبابة".

يشار أن مسلسل "ولاد امبابة"بطولة سمير غانم،أحمد شيبة، نادر أبو الليف،فريدة سيف النصر، شمس، سعد الصغير،محمود فارس، برلنتي فؤاد،هاني الأسمر،عبد الله مشرف،محمد فاروق شيبة،مراد فكري،أوكا وأورتيجا، إسماعيل فرغلي،يسرا المسعودي،بوسي شاهين، من تأليف أيمن بكري،و إخراج ممدوح ذكي.

والجدير بالذكر أن لطفى لبيب يشارك في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "تيمون وبومبا"، والمسلسل من تأليف أيمن وتار،إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي،بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني،ويزو،ومجموعة مميزة من النجوم.