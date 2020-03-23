للمرة الأولى دينا الشربيني تنشر صورة لوالدتها.. هل تشبهها؟

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة المصرية دينا الشربيني متابعيها بنشر صورة قديمة بالأبيض والأسود لوالدتها. وتوجهت إليها من خلالها برسالة مؤثرة لمناسبة عيد الأم.

وكتبت: “كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت معانا. كل سنة وانت أجدع وأطيب وأحلى أم فى الدنيا. أنا واخواتي من غيرك ولا حاجة. صعب أوي أقدر أعبر عن الحب الجوايا ليكي. انت حبيبتي، أمي الحنينة الطيبة البتضحكنا من غير ما تقصد اللي قلبها وجعها علينا طول الوقت أنا واخواتي”.

وأضافت: “عمري ما هقدر أردلك اللي عملتيه وبتعمليه علشانا. ربنا يخليكي لينا. أنا مقدرش أعيش من غيرك. بحبك يا أمي. أكيد الأنا كتبته لأمي من قلبي ده كلكم حاسينه لأمهاتكم. هما عاشوا علشانا وجه الوقت النعيش فيه علشانهم. أرجوكم عايزين عيد الأم الجاي يكونوا أمهاتنا وسطينا وربنا يا رب يخليهم لينا”.

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وتابعت: “احموا نفسكم من المرض علشان تحموهم. ربنا يخلي كل الأمهات لولادهم يا رب. امهاتنا سهروا وتعبوا وعاشوا طول عمرهم علشان يحمونا ودلوقتي جه دورنا علشان نحميهم. لو سمحتوا لازم كلنا نخاف على أهالينا أكتر من نفسهم علشان هما عاشوا طول عمرهم خايفين علينا أكتر من نفسنا”.

وختمت: ” اللهم احفظ لنا امهاتنا واجعلهم أسعد خلقك يا رب العالمين. ربي أسعد أمهاتنا عدد ما ضخ قلبهما وعدد ما رمشت أعينهم وأبعد عنهما كل سوء يا الله. يا رب لا تحرمنا من أمهاتنا وأبائنا فلا يعوضنا شيء عنهم واجعل البسمة لا تفارق شفتاهم أبداً. يا رب أطل بعمر أمهاتنا وأبائنا وألبسهما ثوب الصحة والعافية ولا ترينا فيهم أي مكروه. اللهم آمين كل سنة وكل أم طيبة وكل سنة وكل شخص فقد أمه ربنا يصبره ويرحمها ويعيش ببركة دعاها”.

وانطلقت على إثر موجة من التعليقات التي ركزت في معظمها على درجة الشبه بين الفنانة وأمها وحققت الصورة أكثر من 38 ألف إعجاب.