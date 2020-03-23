مادونا عارية تماماً بسبب كورونا: لا يميّز بين ثري ومشهور

متابعة بتجـــــــــرد: أثناء وجودها في الحجر المنزلي، أطلّت الفنانة الأميركيّة مادونا بمقطع فيديو مثير للجدل وهي عارية تماماً في حوض الإستحمام لتوجيه كلمة إلى متابعيها بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، تحت عنوان “لا تمييز”.

وشرحت مادونا أن فيروس كورونا نجح بتحقيق المساواة بين الجميع، قائلةً:”ليس مهماً كم أنت ثري أو مشهور أو مضحك أو ذكي. لا يهم أين تعيش وكم تبلغ من العمر وما هي القصص التي تسردها.. هذا الوباء جعلنا جميعًا متساوين”.

وأردفت مادونا قائلةً “إذا كانت السفينة تغرق، فسنغرق جميعًا. لا تمييز مع كورونا”.