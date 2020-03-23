متابعة بتجـــــــــرد: ضجّت وسائل الإعلام في الساعات الماضية بخبر إصابة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين بفيروس كورونا المستجد، رغم رفض الناطق باسمه التعليق على المعلومات المُتداولة. وجاءت نتيجة فحوص هارفي واينستين، المحكوم عليه بالسجن 23 عاماً بتهمتي الاعتداء الجنسي والإغتصاب، إيجابية أثناء تواجده في سجن ويندي بشمال ولاية نيويورك. يُذكر أن هارفي واينستين كان واحداً من اثنين من السجناء الذين ثبتت نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا داخل السجن عينه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سجنه بتهمتي الإعتداء الجنسي والإغتصاب.. هارفي واينستين يُصاب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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