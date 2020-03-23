بالفيديو – حجاب فيفي عبده يثير ضجة

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الفنانة فيفي عبده حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على “إنستغرام” بعد ظهورها بالحجاب وقبولها تحدي الخير وإعلانها تكفل 100 أسرة.

وشهدت تعليقات متابعيها حالة من الجدل حول حقيقة حجابها وهل سيكون بشكل دائم أم أنه لظهورها وهي تقبل تحدى الخير الذي أعلنت تحدي غادة عبد الرازق فيه.

يذكر أن فيفي عبده كانت قد أثارت جدلاً كبيراً بعدما ظهرت في مقطع فيديو مع الفنانة ياسمين صبري بعدإعلانها خطورتها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكانتا على متن طائرة، وأعربتا عن سعادتهما بالصدفة التي جمعت بينهما.

فيفي لن تشارك في سباق رمضان الدرامي القادم حيث كان آخر أعمالها مسلسل مملكة الغجر الذي قامت ببطولته مشاركة مع الفنانة حورية فرغلي، وعرض رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وكانت فيفي قد أعلنت منذ فترة مرورها بوعكة صحية خرجت على إثرها شائة تفيد بوفاتها، إلا أنها قررت أن تنفي هذه الشائعة بنفسها، حيث خرجت على جمهورها بمقطع فيديو أكدت فيه أنها بصحة جيدة ولا صحة لشائعات وفاتها.