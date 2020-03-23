إصابة ابنة الممثلة الكويتية غدير السبتي بفيروس كورونا

Mar 23, 2020 أعلنت الممثلة الكويتية غدير السبتي إصابة ابنتها “اسما” بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم. ونشرت غدير صورة لإبنتها معلقة عليها: “فديت قلبج أنتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبج يا دنيتي كلها”. وكانت “غدير” قد صرحت لـ “صحيفة جواثا” ان التحاليل أثبتت اصابة ابنتها “اسما” بكورونا، وهي الآن بالحجر الصحي، وقالت “أثبتت التحاليل اصابة ابنتي “اسما” بكورونا، وتم اخدها الى الحجر الصحي، واللي مزعلني أيضا ان اخذوا بنات اختي إلى الحجر الصحي بعد ان ظهرت التحاليل ايجابية لأنهن كن دائما معاها”. وأضافت: “كشفت انا وولدي، الحمدلله لم نصب بالفيروس وفي انتظار نتيجة العاملة المنزلية”.







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