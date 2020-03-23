شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء مؤثر للفنانة أحلام بسبب غلق المساجد واقتراب شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزن شديد يخيم على الشعوب العربية بسبب غلق المساجد والكنائس بعد تفشى فيروس كورونا، وانتشاره وإصابة ووفاة الآلاف، حيث قررت العديد من الدول تعليق الصلاة فى المساجد تفاديا لانتشار المرض.

أحلام شاركت جمهورها بتغريدة، دعت الله فيها، بأن يأتى شهر رمضان والمساجد مفتوحة، حيث قالت "اللهم إن مساجدنا أظلمت وشهر رحماتك الفضيل قد دنا فلا تحرمنا سماع تراتيلِ التراويح ولا بكاء الإمام في تهجدهِ ولا رؤية المُصلين يصطفون كالبنيانِ المرصوصِ في تبتلهم،ولا تغبرّ كُتبك في بيوتك من هُجرانها في شهرٍ أُنزلت فيه، ولا تحرمنا من عمرةٍ تعدل حجةً مع نبيك، اللهم اصرف عنا الوباء"



أحلام على تويتر

وكانت أحلام قد تمنت الشفاء العاجل للفنانة هند البحرينية من فيروس كورونا، موجهة له رسالة دعم و أن تتعافى سريعا وتعود لجمهورها ولنجلها الصغير بالسلامة.

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وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" حبيبتي وأختي وصديقتي هند البحرينية سلامتك اختي وبتطلعين بالسلامة بإذن واحد أحد وكلنا نحبك وانتي قوية وشدي حيلك بتطلعين لوليدك وحبايبك وجمهورك الكبير نحبك وانتي بإذن الله اقوى من كورونا استودعتك الرحمن واسفه لاني لسه عارفه الخبر ادعو لها ".