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توم هانكس يكشف عن تطور حالته الصحية بعد أسبوعين من إصابته بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحالة الصحية للنجم العالمي توم هانكس تشغل الملايين من محبيه ومعجبيه من المعنيين بالسينما حول العالم، ولذلك قرر هانكس البالغ من العمر ( 63 عاما ) أن يتحدث حول حالته  من أسبوعين من تعرضه لأول مرة لأعراض فيروس كورونا .

  هانكس وزوجته

هانكس وزوجته

 

فكشف توم هانكس مساء أمس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " تحسن حالته الصحية، فأكد أن قبل أقل من أسبوعين من ظهور الأعراض الأولى للإصابة بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون يشعرون الآن بتحسن واضح، كما حث الجميع على البقاء في المنزل وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا وأشار أن الامر سيحتاج بعض الوقت ، لكن علينا بالاعتنناء ببعضنا البعض ، والتنازل عن بعض وسائل الراحة ... وهذا أيضا سوف يمر " .

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بوست توم هانكس
بوست توم هانكس

يذكر أن توم هانكس و زوجته ريتا ويلسون اكتشفا مؤخرا و تحديدا  منذ أسبوعين أنهما اجريا الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا و كانت النتيجة إيجابية أثناء زيارتهما لأستراليا ، و بمجرد انتشار الخبر تصدر الثنائي المواقع و الصحف العالمية و كان بمثابة صدمة كبيرة بين محبي و عشاقي نجم هوليوود الشهير .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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