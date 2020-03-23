شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سعد يتدرب فى المنزل.. ويعلق: الجيش قالك اتصرف وإحنا قد الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الفنان أحمد سعد مبادرة "خليك فى البيت" للبقاء فى المنزل لعدم تفشى فيروس كورونا، حيث شارك بفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" يظهر فيه وهو يمارس تمارين رياضية فى منزله، قائلا :"الجيش قالك اتصرف..وإحنا قد الأزمات..دي تمرينه بنج عالي في البيت".



احمد سعد

و طرح المطرب أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات أحمد إبراهيم، وجاء قرار طرح أحمد سعد لهذه الأغنية في الفترة الحالية لطمأنة الشعوب العربية بأن أزمة فيروس كورونا سوف نتغلب عليها دون خسائر، وحث المواطنين على عدم دخول الخوف والذعر في قلوبهم ولكنهم يأخذون حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الطبية والحرص على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الصحة العالمية.





من جهة أخرى، يستعد "سعد" لطرح ديو جديد يجمعه بمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، والتي تم تسجيلها من وقت قريب وهناك دراسة لتصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من ألحان أحمد سعد، وكلمات الشاعر محمود خليفة، وتوزيع إسلام شيبسى، وإنتاج محمد جابر وعبدالعظيم خلاف ومحمود الباز.

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على جانب آخر يعيش أحمد سعد حالة من النشاط الفنى حالياً، حيث انتهى من تسجيل أغنية أيضاً تعاون فيها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى الأغنية التى تحمل اسم "100 حساب"، والذى أكد سعد أنها أغنية مناسبة للمجتمع ولا تتضمن أى إسفاف بشأن كلماتها.