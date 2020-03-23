شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة " تيمون وبمومبا " إجازة من التصوير أسبوع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى على أجازة من التصوير أسبوع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير الأسبوع المقبل في الديكور الخاص بالعمل والمقرر عرضه رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل الفنانة ويزو ولطفى لبيب وعارفة عبد الرسول وبيومى فؤاد، تأليف أيمن وتاروإخراج أحمد الجندى وإنتاج سينرجى.

مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

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وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

وخاض أحمد فهمي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" إخراج أحمد الجندى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.