شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس مع والدتها × 8 صور.. مين الأم ومين البنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها بصور تجمعها مع والدتها من احتفال عيد الأم، وظهرت ميريام في لقطات عفوية مع والدتها وسط الضحك و الهزار، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالتها و إطلاله والدتها و أنها تشبهها كثيرا، متسائلين فين الأم و فين البنت.

وكانت ميريام، كتبت على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" اليوم كان واحد من أسعد أيام حياتي وما كان بدّي النهار يخلص، الله يحمي ويخلي كل أمهات العالم ".



ميريام فارس ووالدتها

اعتادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مشاركة جمهورها بتفاصيل حياتها عبر مختلف حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة علاقتها بنجلها جايدن.

ونشرت ميريام فيديو طريف لها ولنجلها جايدن، وهو يداعبها ويلعب معها بينما تعالي أصوات ضحكاته، وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر تويتر قائلة:" عادي فطسنى، خليك بالبيت".

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد كشفت سابقا في فيديو طريف عن رد فعل ابنها جايدن، عندما حاولت عمل "ماسك وقناع" لبشرتها.



ميريام فارس مع والدتها

ونشرت ميريام فارس، صورا من عيد ميلاد نجلها، وعلقت قائلة:" بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي ، صرلي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

هذا وأحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير الماضى، وذلك احتفالا بعيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية والأجنبية، وضمت فعاليات المهرجان أيضا مشاركة كلا من المطربة مايا دياب والمطرب ناصيف زيتون والمطرب جوزيف عطية.

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ميريام فارس ووالدتها



الفنانة ميريام فارس ووالدتها وابنها



ميريام فارس مع والدتها وابنها



ميريام فارس ووالدتها



