شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الخير مع فيفى عبده .. تتكفل بـ100 أسرة وتحدت هؤلاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة فيفي عبده قبولها تحدي الخير من الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة هند صبرى، وذلك بمبادرة تحدى الخير، للتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر، مؤكدة تكفلها بـ100 أسرة.

ونشرت فيفي عبده فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت به مرتدية الحجاب، تعلن بها قبول التحدي، قائلة :"قبلت تحدي الخير لأهل الخير من غادة عبد الرازق وهند صبري اللي تحدوني ..انا متكفلة ب 100 اسرة ياريت كل الناس تعمل كدة محتاجين اكتر من كدة مليون مرة لمصر وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ورئيسنا و شعبنا".

وتابعت :"بتحدي يسرا وإلهام شاهين وأحمد السقا وغادة عادل ونيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد".

من ناحية أخرى، تنظم دار سوثبى، للمزادات العالمية، فى لندن، بعد غدا ، مزادا لبيع أعمال رواد الحركة الفنية التشكيلية، بعنوان "فن القرن العشرين/ الشرق الأوسط"، ومن بين الأعمال الفنية المعروضة للبيع لوحتان للفنان والمصور الفوتوغرافى المصرى العالمى يوسف نبيل.

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وتأتى لوحة الأولى بعنوان "سرير – فيفى عبده" رسمت اللوحة عام 2000، وتقدر اللوحة ما بين 4000 إلى 6000 جنيه استرلينى. أما اللوحة الثانية تأتى بعنوان "بكاء إحسان" رسمت عام 1997، تقدر اللوحة ما بين 4000 إلى 6000 جنيه استرلينى.

وكانت فيفي عبده قد ظهرت منذ أيام، في فيديو مع الفنانة غادة عبد الرازق، من داخل إحدى الطائرات وهي ترتدى "الكمامة" خوفا من فيروس كورونا، ورفعت فيفى شعارا جديدا لمواجهة الفيروس وهو "كورونا خمسة مكرونا"، بدل من شعارها القديم "خمسة مواااااه"، ونال الفيديو إعجاب العديد من متابعيها.