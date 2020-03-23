شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين ينفى وفاة والده: يتواجد فى المنزل ويتمتع بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، لـ"الخليج 365"، أن والده الفنان القدير محمود ياسين يتمتع حاليا بصحة جيدة ويتواجد فى المنزل، ولا صحة لما أشيع عن تدهور صحته، وذلك بعد انتشار شائعات وفاته فى الساعات الماضية.

وفى سياق آخر يعكف عمرو محمود ياسين على كتابة سيناريو مسلسله الجديد "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، إنتاج شركة سينرجى، وإخراج مصطفى فكرى، ويعد العمل التجربة الثانية لعمرو فى دراما رمضان بعدما شارك فى كتابة الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" مع أيمن بهجت قمر.

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محمود ياسين ونجله عمرو وزوجته شهيرة

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وفرض عمرو محمود ياسين اسمه كواحد من المؤلفين الموهوبين بالسنوات الماضية، حيث مسلسل "نصيبى وقسمتك" بأجزائه الثلاثة، التى تناول فيها العديد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، والتى لاقت نجاحا كبيرا مع الجمهور الذى تفاعل مع حلقات الثلاثة أجزاء من العمل، وعلى الرغم من أن كل جزء له طبيعة خاصة فى موضوعاته، إلا أنه يناقشها بطريقة بسيطة ويختار القصص التى تكون محل اهتمام المشاهد.

ويستمر عمرو محمود ياسين فى نفس الطريق، خلال مسلسل "ونحب تانى ليه" مع ياسمين عبد العزيز، حيث اختارت "ياسين" لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه.