شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تبدأ تصوير مشاهدها فى "إلا أنا" بعد شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة حنان مطاوع لحكاية من حكايات مسلسل "إلا أنا"، ومن المقرر أن تبدأ حنان تصوير مشاهدها بعد نهاية شهر رمضان المقبل، وعقب الإنتهاء من اختيار الأبطال وكتابة السيناريو، خاصة وأن الحكاية مازالت فى مرحلة الكتابة، ويعرض المسلسل على شاشة dmc.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وتتضمن قائمة المخرجين المشاركين في اخراج قصص العمل كلاً من أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

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وأعلن صناع المسلسل الأسماء النهائية لحكايات العمل الـ 6 وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع"، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض ويتم العمل حالياً على تصوير أول 3 حكايات من العمل بالتزامن مع انطلاق عرض الحكاية الأولى.

وانتهى المخرج محمد أسامة من تصوير أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" التي اختار لها عنوان "بنات موسى" وبدأ عرضها السبت الماضى، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .

من ناحية أخرى تشارك حنان مطاوع في السباق الرمضانى في مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم الثلاث فتحى عبد الوهاب وطارق لطفى وخالد الصاوى، من تأليف عبد الرحيم كمال ، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، والذى يدور في اطار اجتماعى تشويقى ويعتمد على 3 شخصيات رئيسية وهم اعلامى وضابط أمن وطنى وإرهابى.