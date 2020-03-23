كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 11:54 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأسد يتجول في شوارع روسيا وذلك وفقا لقرار الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” بنشر 500 أسد في الشوارع لإجبار الناس على تطبيق الحجر المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .
إلا أن وكالة ” سبوتنيك ” الروسية خرجت يوم أمس الأحد لنفي هذا الأمر وأوضحت حقيقة هذه الصور والفيديوهات التي تعود إلى عام 2006 والتي التقطت لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب أفريقيا .
وانتشر الخبر في ذلك الوقت بشكل كبير في جميع وسائل الإعلام العالمية بسبب المشكلة التي تعاني منها بعض مدن جنوب إفريقيا بدخول الأسود إلى الأحياء المأهولة وتسببها بخوف ومخاطر كبيرة للمواطنين .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة نشر 500 أسد في شوارع روسيا لتطبيق نظام الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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