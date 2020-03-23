حقيقة نشر 500 أسد في شوارع روسيا لتطبيق نظام الحجر الصحي

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 11:54 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأسد يتجول في شوارع روسيا وذلك وفقا لقرار الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” بنشر 500 أسد في الشوارع لإجبار الناس على تطبيق الحجر المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

إلا أن وكالة ” سبوتنيك ” الروسية خرجت يوم أمس الأحد لنفي هذا الأمر وأوضحت حقيقة هذه الصور والفيديوهات التي تعود إلى عام 2006 والتي التقطت لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب أفريقيا .

وانتشر الخبر في ذلك الوقت بشكل كبير في جميع وسائل الإعلام العالمية بسبب المشكلة التي تعاني منها بعض مدن جنوب إفريقيا بدخول الأسود إلى الأحياء المأهولة وتسببها بخوف ومخاطر كبيرة للمواطنين .

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