بسبب فيروس كورونا .. دولة عربية تعلن فرض حظر التجول لمدة 21 يوما

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 11:54 صباحاً - أصدر الملك ” سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” قرار بفرض حظر التجول في المملكة العربية السعودية ابتداءا من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا وذلك من مساء اليوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020 وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع .

ويأتي ذلك ضمن خطط المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .. وتقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول .

كما كشفت وزارة الداخلية عن الجهات والقطاعات التي تم استثنائها من منع التجول وتشمل منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية والعاملين في القطاعات الصحية والخدمات المالية والاتصالات والنقل والطاقة والبعثات الدبلوماسية .