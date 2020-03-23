ارتفاع اصابات كورونا في اسرائيل الى 1238

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 11:54 صباحاً - اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 135 اصابة جديدة اليوم الاثنين ليرتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 1238 بينهم 24 في حالة خطيرة.
وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 74،498 في عزلة وأن 5،268 اختباراً أُجريت للجمهور في الـ 24 ساعة الماضية
وسيعقد نتنياهو جلسة استماع مع الوزراء لمناقشة إمكانية تشديد القيود على حركة الجمهور.
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