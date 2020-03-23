في زمن الكورونا.. آسر ياسين يفشل في التعرف على والدته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري آسر ياسين، على الاحتفال بعيد الأم، وذلك رغم الحجر المنزلي، والرعب الذي يعيشه البعض من انتشار فيروس كورونا، واتبع الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من انتقال العدوى.

آسر ياسين، نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهو داخل لمنزل والده ووالدته، وقال في الفيديو: “كورونا مش كورونا هقول لمامتي كل سنة وانتي طيبة”.

وعند دخوله وجد شخصًا يجلس على الكرسي ويضع الكمامة ويرتدي نظارة وHoodie، وبملامح غير واضحة، فظن أنها والدته، فصرخ فيها “عيد أم سعيد”، ليخبره الشخص أنه والده وليس والدته، التي تخرج بدورها لمفاجأة آسر.

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ويقوم الفنان آسر ياسين حاليا بتصوير مسلسل «100 وش»، مع الفنانة نيللي كريم، وسيتم عرضه في شهر رمضان، هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب ويمثلها المنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبي.

آسر ياسين ظهر كضيف شرف فى المشهد الأخير من فيلم “ولاد رزق 2” للنجم أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم للمخرج طارق العريان، وإخراج صلاح الجهينى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً عريضا منذ طرحه .

وعلى جانب أخر، كشف الفنان المصري آسر ياسين، مؤخرا، سر للمرة الأولى عن دوره في فيلم “تراب الماس”، والذي حقق نسبة نجاح كبير وقت عرضه.