رامي صبري يكذّب ملحن أغنية عمرو دياب ويحدث ضجة

متابعة بتجـــــــــرد: مازال الفنان رامي صبري يثير الجدل بحديثه المتواصل وتأكيداته في كل مناسبة أن أغنية “زي مانتي” التي طرحها مؤخراً الفنان عمرو دياب في ألبومه الجديد، كانت في الأساس مكتوبة له، ورغم تأكيد الشاعر والملحن عزيز الشافعي أن الأغنية من البداية للفنان عمرو دياب ولم يرفضها رامي صبري، إلا أن الأخير عاد للحديث عن الأمر مجدداً، مؤكداً أن الأغنية في الأصل كانت له، بحسب تصريحاته الأخيرة مع برنامج TheInsider بالعربي.

في البداية قال صبري إنها ستكون المرة الأخيرة التي يتحدث فيها عن الموضوع، وحكى أن عزيز الشافعي عرض عليه أغنية “زي مانتي” و”حياتي مش تمام” في وقت واحد، موضحاً أنه يحب أخذ وقته في اختيار الأغنيات، خاصة التي لا تكون من تلحينه.

وأضاف أنه في البداية عمل على أغنية “حياتي مش تمام” ووافق عليها؛ وأخبر عزيز الشافعي أنها أغنيته، أما أغنية “زي مانتي” فظل يعمل عليها لمدة أسبوعين أو أكثر، موضحاً أنها كان بها مقطع آخر حذف، وأنه في ذلك الوقت سأله عزيز الشافعي إن كان سيأخذ الأغنية أم لا، وكانت إجابته أنه لا يعرف وطلب منه بعض الوقت.

وتابع أنه يعتقد أن عزيز الشافعي أسمع الأغنية لعمرو دياب، الذي بدوره وافق عليها على الفور، وهذه هي قصة الأغنية.

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وشدد على أنه لم يكن وراء تسريب الأغنية بصوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرى أن الجمهور يستمتع بسماعه للأغنية بصوت أكثر من فنان. وتمنى من الجمهور أن يستمتع فقط بالموسيقى والأغاني ولا يتحدث عن وجود خلافات.

وأكد أنه لم ينزعج من نجاح أغنية “زي مانتي” بعدما طرحها عمرو دياب، مشيراً إلى أنه كان يتمنى من عزيز الشافعي أن ينتظر قليلاً ولا يعطيها لأي شخص، لأنه كان يعمل عليها، لكنه في نفس الوقت لم ينزعج منه.

وعن رأيه في ألبوم عمرو دياب، قال إنه لم يسمعه.