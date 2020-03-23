هيا الشعيبي تسخر من أصالة.. هذا ما قالته عنها

متابعة بتجــــــــرد: لفتت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الانتباه من خلال تصريحات أطلقتها أثنا حلولها ضيفة على حلقة من برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه هشام الهويش على شاشة قناة SBC.

وقالت رداً على سؤال إنها أبدعت في تقليد النجمة أحلام ثم أثنت عليها وتولت الدفاع عنها مشيرة إلى أنه لا يمكن أحد التعرض لها بالأذى. وعنت بذلك تحديداً فنانة لم تسمها لكن تبين من خلال سخريتها منها أنها الفنانة السورية أصالة.

وأشارت إلى أن أحلام تقدم الفن الراقي كما أعادت ما قالته أصالة عن امتلاكها فستاناً واحداً أثناء إحيائها إحدى حفلاتها.

وذكرت هيا أنها غُدرت من قبل بعض الصديقات وأن صديقتها المفضلة في الوسط الفني هي مواطنتها إلهام الفضالة.

ويشار إلى أنها أثارت الجدل في وقت سابق بعدما دعت من سمتهم “الأجانب” إلى عدم القدوم إلى الكويت من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد.