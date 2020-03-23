هل وصل كورونا إلى عائلة كارداشيان؟

متابعة بتجـــــــــرد: خضعت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية الشهيرة كريس جينر لفحص فيروس كورونا المستجد، بعد شعورها بالقلق من أن تكون قد التقطت العدوى من صديقها لوسيان غرينغ الرئيس التنفيذي لشركة “يونيفيرسال الموسيقية” الذي كشف عن إصابته مؤخراً.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نتائج فحص كريس جاءت سلبية، وأنها تخضع للحجر المنزلي حالياً.

وقبل أسبوعين من اكتشاف إصابة لوسيان بالفيروس، كانت جينر قد حضرت الحفل الذي أقامه بمناسبة يوم عيد ميلاده.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 340 ألف شخص حول العالم، بمن فيهم نجوم ومشاهير ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون.