متابعة بتجـــــــــرد: خضعت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية الشهيرة كريس جينر لفحص فيروس كورونا المستجد، بعد شعورها بالقلق من أن تكون قد التقطت العدوى من صديقها لوسيان غرينغ الرئيس التنفيذي لشركة “يونيفيرسال الموسيقية” الذي كشف عن إصابته مؤخراً.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نتائج فحص كريس جاءت سلبية، وأنها تخضع للحجر المنزلي حالياً.
وقبل أسبوعين من اكتشاف إصابة لوسيان بالفيروس، كانت جينر قد حضرت الحفل الذي أقامه بمناسبة يوم عيد ميلاده.
وأصاب فيروس كورونا أكثر من 340 ألف شخص حول العالم، بمن فيهم نجوم ومشاهير ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون.
كانت هذه تفاصيل خبر هل وصل كورونا إلى عائلة كارداشيان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.