هند البحرينية تغادر المستشفى.. هل شفيت من كورونا؟

متابعة بتجــــــــرد: غادرت النجمة هند البحرينية المستشفى بعد أربعة أيام من مكوثها فيه بسبب إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وظهرت هند في سعادة بالغة لحظة خروجها من المستشفى وذلك في فيديو نشرته عبر خاصية الـ“ستوري” في إنستغرام.

وكشفت هند عن أنها تعافت تماماً من فيروس كورونا، وأن نتيجة التحليل الذي خضعت له كانت سلبية.

وأعلنت هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أيام وذلك بعد عودتها من إسبانيا، لتصبح أول فنانة عربية تصاب بهذا المرض.