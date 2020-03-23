متابعة بتجــــــــرد: غادرت النجمة هند البحرينية المستشفى بعد أربعة أيام من مكوثها فيه بسبب إصابتها بفيروس كورونا الجديد.
وظهرت هند في سعادة بالغة لحظة خروجها من المستشفى وذلك في فيديو نشرته عبر خاصية الـ“ستوري” في إنستغرام.
وكشفت هند عن أنها تعافت تماماً من فيروس كورونا، وأن نتيجة التحليل الذي خضعت له كانت سلبية.
وأعلنت هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أيام وذلك بعد عودتها من إسبانيا، لتصبح أول فنانة عربية تصاب بهذا المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر هند البحرينية تغادر المستشفى.. هل شفيت من كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.