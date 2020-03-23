كندة حنا بإطلالة جريئة في أحدث صورها

متابعة بتجـــــــــرد: لفتت الفنانة السورية كندة حنا الأنظار من خلال إطلالات أنيقة جداً اعتمدتها مؤخراً. ونشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة لها مرتدية فستاناً قصيراً بتصميم السترة باللون الأبيض مع أزرار كبيرة باللون الفضي في الوسط. وقد أظهر رشاقتها ونحافة خصرها بشكل لافت.

وزينت هذا اللوك بمجوهرات وأشارت من خلال التعليق إلى أنها تحمل توقيع Tawfik Hallak. ومنها قلادتان أولاهما على شكل شمس وبلغ ثمنها بحسب أحد المتاجر الإلكترونية أكثر من 2200 دولار أميركي.

وأضافت إليها قلادة ثانية من توقيع المصمم نفسه بطبقتين مع ماستين كبيرة وصغيرة مزينتين بإطار مربع من الذهب. ويصل ثمنها بحسب المتجر نفسه إلى أكثر من 2400 دولار أميركي.

وحققت كندا من خلال هذه الإطلالة أكثر من 89 ألف إعجاب. وأشار الكثير من المتابعين إلى أنها تتمتع بأنوثة ظاهرة وأنها تحسن اختيار ما يليق بشخصيتها وقوامها فيما اعتبر آخرون أن هذه الإطلالة جريئة جداً.

ويشار إلى أنها لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على التطبيق فيديو ظهرت فيه وهي تمارس الرياضة على أحد الأسطح بلباس مكشوف عند البطن رغم الطقس المثلج.