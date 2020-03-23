نجمة The Tranformers: ”والدي توفي بسبب كورونا“

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متابعة بتجـــــــــرد:أعلنت الممثلة البريطانية صوفيا مايلز عن وفاة والدها (67 عاماً) بفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مايلز (40 عاماً) أعلنت هذا النبأ من خلال تغريدة عبر حسابها في تويتر، كتبت فيها: ”توفي أبي العزيز منذ بضع ساعات، فيروس كورونا هو من أودى بحياته”.
وكانت مايلز قد نشرت قبل ذلك صورة لوالدها وهو في المستشفى ويواجه صعوبة في التنفس.
يشار إلى أن مايلز التي اشتهرت بدورها في فيلم “ترانسفورمز”، كانت قد كشفت عام 2018 أن والدها يعاني الباركنسون وهو مرض الشلل الارتعاشي الذي يسبب اضطراباً تنكسياً في الجهاز العصبي المركزي ويؤثر بشكل رئيسي في الجهاز الحركي.
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