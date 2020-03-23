ميركل تخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت، الأحد، أن المستشارة أنجيلا ميركل تخضع للحجر الصحي بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا المستجد.

وقال سايبرت في بيان، إن ميركل قررت الخضوع للحجر الصحي المنزلي، بعد تقارير أفادت بأن نتيجة اختبار الطبيب الذي قام بمنحها أحد التطعيمات يوم الجمعة، أظهرت إصابته بالفيروس.

وأوضح أن المستشارة الألمانية ستخضع لاختبار فيروس كورونا عدة مرات الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن ميركل ستواصل عملها من المنزل أثناء فترة الحجر الصحي.

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وفي وقت سابق، قررت السلطات الألمانية، مساء اليوم، حظر التجمعات لأكثر من شخصين لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع أزمة أجري عبر الهاتف، بمشاركة المستشارة أنجيلا ميركل، وحكام ولايات البلاد الـ١٦ لبحث سبل مواجهة تفشي الفيروس.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر حكومية رفيعة "توصل المجتمعون لاتفاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رغم الخلافات الشديدة خلال الاجتماع".

وحتى مساء اليوم، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بألمانيا ٢٢ ألفا و٣٦٤ مصابا، فيما توفي ٨٤ شخصا.