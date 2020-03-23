توضيح بشأن خبر غير صحيح حول تقليص الإمارات الموظفين بمقر العمل

تود "العين الإخبارية" التنويه إلى أن خبر تقليص الإمارات عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين، غير صحيح ويخص دولة أخرى.

وكان الخبر المتداول ينص على (‏مجلس الوزراء يقرر تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، وذلك اعتبارا من الأحد 22/ 03 / 2020).

وهذا الخبر يخص دولة أخرى والقرار غير صادر من مجلس الوزراء الإماراتي.