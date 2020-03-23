توضيح بشأن خبر غير صحيح حول تقليص الإمارات الموظفين بمقر العمل

العين الإخباريةالأحد 2020/3/22 09:01 م بتوقيت أبوظبي
العين الإخبارية
تود "العين الإخبارية" التنويه إلى أن خبر تقليص الإمارات عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين، غير صحيح ويخص دولة أخرى.
وكان الخبر المتداول ينص على (مجلس الوزراء يقرر تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، وذلك اعتبارا من الأحد 22/ 03 / 2020).
وهذا الخبر يخص دولة أخرى والقرار غير صادر من مجلس الوزراء الإماراتي.
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