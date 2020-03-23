السعودية تفرض حظر التجول من 7 مساء لـ6 صباحا لمدة 21 يوما

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارا بفرض حظر التجول في جميع أنحاء السعودية، اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، وحتى السادسة صباحا ولمدة 21 يوما، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمن قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

وحث القرار المواطنين السعوديين على البقاء في منازلهم خلال المدة المقبلة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول، قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، بالإضافة القطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.

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كما تضمنت الأنشطة المستثناة، قطاع الإعلام بمختلف وسائله، وقطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ، وأنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة، وأنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة.

إضافة إلى قطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء، وقطاع الخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث (نجم) والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين، وقطاع الاتصالات كمشغلي الانترنت وشبكات الاتصال، و- قطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).

وتضمن قرار الفئات المستثناة من حظر التجول، السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول، والسماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 511.



وأضافت في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة معظمها ناتج عن مخالطة مصابين سابقين، وهذا أمر يبعث على القلق.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 17 حالة، بينما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جراء الفيروس.

وتابعت وزارة الصحة السعودية أنه تم إجراء أكثر من 23 ألف فحص مخبري حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا.