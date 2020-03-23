Mar 23, 2020
لا شك في أن الخطط التي وضعتها شركات الإنتاج لتصوير مسلسلات رمضان 2020 ستتغير كلياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحظر الطيران في معظم الدول.
ومن بين الأعمال التي قد تتأثر بهذا التغيير مسلسل “هجمة مرتدة” بطولة أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، ماجدة زكي، يوسف عثمان وغيرهم. تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء ومن إنتاج شركة سينرجي.
المسلسل يتطلب سفر الى بلدان عدة واجراءات السفر هذه الأيام صعبة جداً بسبب فيروس كورونا.
لا شك في أن عندما تنتهي هذه الازمة ستتوضح الصورة أكثر، هل سينافس “هجمة مرتدة” في شهر الصوم أو يخرج من السباق؟
كانت هذه تفاصيل خبر هل يخرج “هجمة مرتدة” من رمضان 2020؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.