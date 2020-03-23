هل يخرج “هجمة مرتدة” من رمضان 2020؟

لا شك في أن الخطط التي وضعتها شركات الإنتاج لتصوير مسلسلات رمضان 2020 ستتغير كلياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحظر الطيران في معظم الدول.

ومن بين الأعمال التي قد تتأثر بهذا التغيير مسلسل “هجمة مرتدة” بطولة أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، ماجدة زكي، يوسف عثمان وغيرهم. تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء ومن إنتاج شركة سينرجي.

المسلسل يتطلب سفر الى بلدان عدة واجراءات السفر هذه الأيام صعبة جداً بسبب فيروس كورونا.

لا شك في أن عندما تنتهي هذه الازمة ستتوضح الصورة أكثر، هل سينافس “هجمة مرتدة” في شهر الصوم أو يخرج من السباق؟