مي كساب تطرح أغنيتها الجديدة "ماما فين"

طرحت الفنانة مي كساب أحدث أغنياتها بعنوان ماما فين، وجاء ذلك عبر قناتها الرمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية ماما فين من كلمات حسن عطيه، وألحان وتوزيع أوكا، وشارك مي كساب في الغناء كل من زوجها الفنان أوكا، وابنتهما الفنانة فريدة.

يذكر أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان أنا، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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