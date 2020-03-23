رانيا يوسف ووفاء عامر يدعمان قرار وقف تصوير المسلسلات

القاهرة – لايف ستايل
عبّرت كل من الفنانة رانيا يوسف، ووفاء عامر، عن دعمهما لوقف تصوير مسلسلات رمضان مؤقتًا لحين المرور من الأزمة التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
قالت رانيا يوسف، من خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج إنسيدر:"طبعا انا مع قرار وقف المسلسلات لمدة 15 يوم احنا بنقول ان دول اصعب 15 يوم في الفيروس ومحدش هيحب يعدي أهله وعياله .. اه صحيح أكل عيش الناس بس الناس تقف على رجليها بدل ما تموت".
بينما قالت الفنانة وفاء عامر، في مداخلة أخرى:" الواقع اللي احنا بنعيشه بيقول ان احنا لازم نقعد في البيت لو كان فيه خسائر مادية دلوقتي هيبقى فيه خسائر كبيرة بشرية بعدين انا مع وقف تصوير الأعمال الفنية حاليا".
يذكر أن استجابت بعض شركات الإنتاج، والمنتجين لمطالب الممثلين والجمهور، بوقف تصوير بعض مسلسلات رمضان، حتى أول شهر إبريل، لمواجهة فيروس كوفيد 19، الشهير بكورونا المستجد.
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