ريهام حجاج تعلن تبرعها بمليون جنيه لوزارة الصحة

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عن تبرعها بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "ريهام" فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يالا بينا سوى، نعدي الأزمة إن شاء الله".

وكتبت: "العالم يمر بأزمة صحية كبيرة، هناك دول التزمت وهناك آخرين لم يكترثوا بشكل جيد".

وتابعت: "نجحت الصين بفضل الإلتزام، وأنا زعلانة أوي على إيطاليا واللي حصل فيها لأنها تعتبر بلدي، ومش عايزة أشوف ده في مصر، لذلك أرجو الإلتزام منكم جميعًا في البيت حتى نحاصر المرض".

واستكملت: "ده واجبنا الإجتماعي، وأي حد قادر لازم يساعد، ومفيش فرق بين غني وفقير في الوقت وده، ونحس باللي حولينا".

Advertisements

وأضافت: "قبلت التحدي من لقاء الخميسى في تبرعات الخير، وسوف أتبرع بمليون جنيه، وبتحدى محمد حلاوة، تامر مرسي، نيللي كريم، وخالد النبوي".

قد يهمك أيضا:

بسبب أزمة ياسمين عبد العزيز تصرف غريب من ريهام حجاج

ريهام حجاج تحتفل بعيد الحب