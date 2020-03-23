هيا الشعيبي تسخر من أصالة دفاعاً عن أحلام

لفتت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الانتباه من خلال تصريحات أطلقتها أثنا حلولها ضيفة على حلقة من برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه هشام الهويش على شاشة قناة SBC.

وقالت رداً على سؤال إنها أبدعت في تقليد الفنانة أحلام ثم أثنت عليها وتولت الدفاع عنها مشيرة إلى أنه لا يمكن أحد التعرض لها بالأذى. وعنت بذلك تحديداً فنانة لم تسمها لكن تبين من خلال سخريتها منها أنها الفنانة السورية أصالة.

وأشارت إلى أن الفنانة الإماراتية تقدم الفن الراقي كما أعادت ما قالته أصالة عن امتلاكها فستاناً واحداً أثناء إحيائها إحدى حفلاتها.

وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تراوحت بين الإشادة بأحلام والدفاع عن الفنانة السورية. وذكرت هيا أنها غُدرت من قبل بعض الصديقات وأن صديقتها المفضلة في الوسط الفني هي مواطنتها إلهام الفضالة. وحقق الفيديو أكثر من 56 ألف مشاهدة بعد نشره بمدة قصيرة.

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ويشار إلى أنها أثارت الجدل في وقت سابق بعدما دعت من سمتهم "الأجانب" إلى عدم القدوم إلى الكويت من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد.