فيروس كورونا يبعد إلهام الفضالة عن ابنتها

أحدثت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ضجة كبيرة من خلال فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهرت فيه ابنتها الصغرى النور وهي تعبر عن اعتراضها وشعورها بالحزن. وسمع صوت الفنانة وهي تشير إلى أن سبب حزن الأخيرة هو عدم قدرتها على احتضانها.

وحاولت الأم استرضاء الطفلة موضحة أنه لا يمكن أياً منهما احتضان الأخرى حالياً كإجراء احترازي للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير من المتابعين ووصل عدد مشاهديه إلى 138 ألفاً. إلا أن بعض الناشطين تعرضوا للطفلة بالانتقاد القاسي واعتبروا أنها تبالغ في إظهار الدلال وأن هذا لا يليق بسنها.

ومما كتبوا: "حركاتها مو لايقة على عمرها أبداً" و"حلو البنت تكون دلوعة بس لكل عمر دلع معين" و"البنت دلعها زايد وحركاتها مرة ما تناسب عمرها" واعتبر آخرون أن الفنانة تبالغ في حذرها.

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ويشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية اعلنت السبت 21 آذار مارس 2020 تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع عدد الإصابات إلى 176.

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