كورونا تُصيب مغني الأوبرا بلاسيدو دومينجو

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""الخليج 365"" من بيروت: كشف مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو إصابته بفيروس كورونا معلناً أنه عزل نفسه مع أسرته. وذلك عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" حيث كتب: ”نحن جميعا بصحة جيدة حالياً لكنني أصبت بالسعال والحمى وقررت الخضوع للفحص، وجاءت النتيجة إيجابية“. وقالأن الواجب الأخلاقي والوطني يدعوه لإعلان إصابته حتى يحمي محيطه، ناصحاً المصابين باتباع تعليمات الأطباء. كما دعا المواطنين لالتزام سبل الوقاية، وأهمها غسل اليدين باستمرار.

يشار إلى أن الفيروس انتشر في إسبانيا بشكلٍ سريع بعد إيطاليا، حيث سجلت البلاد أكثر من 28 ألف حالة إصابة وأكثر من 1700 حالة وفاة وفقا لوزارة الصحة.



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