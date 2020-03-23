تزوج من فنانة 7 أيام وأول أجر له 40 جنيها.. حكايات أحمد رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في مثل هذا اليوم 23 مارس، وُلد الفنان أحمد رمزي، أحد عمالقة السينما المصرية، إذ قدم طيلة حياته عددًا كبيرًا من الأعمال الهامة.

وتزامنًا مع هذه المناسبة نستعرض أبرز الحكايات والمعلومات في مشوار الشاب الشقي :

- ولد بالإسكندرية لطبيب يدُعى رمزي محمود بيومي، ومن أم أسكتلندية.

- تخرج في كلية التجارة بعدما لم يُوفق في استكمال مسيرة والده بكلية الطب.

- اتجه للسينما بعدما رشحه صديقه عمر الشريف لفيلم "أيامنا الحلوة" مع الوجه الجديد حينها "عبدالحليم حافظ".

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- شارك فيما يقارب من الـ100 فيلم من أبرزها: "جنون الشباب، والحب تحت المطر، وحكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب، وقط الصحراء، والوردة الحمرا، وأيامنا الحلوة، وصراع في الميناء، وثرثرة فوق النيل، والقلب له أحكام، والبنات والصيف، وابن حميدو".

- وفي المسلسلات قدم مسلسل وجه القمر ومسلسل حنان وحنين" عام 2007، كآخر أعمال مع عمر الشريف.

- تزوج 3 مرات، الأولى من السيدة عطية الدرمللي وأنجب منها ابنته "باكينام"، والثانية من الفنانة نجوى فؤاد، واستمرت الزيجة 7 أيام فقط، حسبما ذكر الناقد والمؤرخ السينمائي محمود قاسم لمصراوي، أما الزيجة الثالثة فكانت من المحامية اليونانية "نيكولا"، واستمر زواجه بها 45 عاما، وأنجب منها نائلة، ونواف.

- في برنامج "الأب الروحي"، حكي رمزي أن أول مشهد صوره في حياته كان مشهد "زار القميص" مع الفنانة زينات صدقي فى فيلم "أيامنا الحلوة"، وكان أجره حينها 40 جنيهًا، وقال عن "زار القميص" في لقائه مع ليلى رستم:"مش عارف ماله كل شوية حد يكلمني عليه".

- رحل أحمد رمزي في 28 سبتمبر 2012، عن عمر ناهز 82 عاما بعد سقوطه على أرضية حمام منزله نتج عنها جلطة دماغية تسببت في وفاته.